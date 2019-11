Nuovo ponte, l’arrivo in porto dei maxi elementi da 100 tonnellate: il video

Genova. Sono arrivate in porto lunedì scorso le nuove parti del viadotto Polcevera in costruzione al posto dell’ex ponte Morandi. La chiatta, partita da Castellamare di Stabia, è arrivata in tarda mattinata.

Nel video, realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Genova, si può apprezzare il lavoro dei rimorchiatori riuniti, piloti e ormeggiatori del porto di Genova, che hanno accompagnato la chiatta fino all’ormeggio.

Alcuni numeri del trasporto: 33 maxi elementi di acciaio hanno viaggiato accatastati in 3 gruppi, ogni elemento misurava 10 metri per 15. Ognuno di questi ‘pezzi’ ha un peso che può arrivare fino a 100 tonnellate.