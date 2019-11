Genova. 1087 siringhe e 36 sacchi separati secondo la raccolta differenziata, con spazzatura di ogni genere, persino una canoa gonfiabile usurata.

Questo è il “bottino”, si fa per dire, ricavato dai 25 giovani Genova Cleaners che oggi pomeriggio hanno lavorato due ore e mezzo in un questa spedizione che voleva essere specializzata nella raccolta di siringhe.

I ragazzi, un gruppo spontaneo nato tra amici e in continua crescita, erano già stati ai giardini di plastica un mese fa, giardini che si confermano, purtroppo, uno spot che chi abusa di sostanze in città.

Genova Cleaners ringrazia due “miti” dello street food genovese per il supporto: il Masetto – Hamburgeria Nazionale e Rooster Streetfood Rotisserie per aver fornito il materiale servito per svolgere questa spedizione.