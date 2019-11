Nuova allerta meteo, arancione su Genova dalle 8 alle 18 di mercoledì

Genova. Sulla base dell’ultimo bollettino previsionale di Arpal la protezione civile della Liguria ha diramato una nuova allerta meteo sul territorio regionale. Ecco le modalità.

Su Genova e provincia (settore B) l’allerta sarà arancione – la più alta per temporali – dalle 8 alle 18 di mercoledì 27 novembre. Gialla a partire dalle 3 del mattino. La stessa modalità per il levante, dal monte di Portofino alla Spezia e i rispettivi entroterra.

Arancione, dalle 8 alle 15, e gialla precedentemente anche sull’entroterra di Savona e il ponente fino a Capo Noli.

L’allerta sarà arancione, si badi bene, solo relativamente ai bacini grandi, e non quelli medi o piccoli, ma non per il territorio di Genova dove è arancione anche per i bacini medi e piccoli (non esistono bacini grandi). Allerta gialla sull’area del ponente (parte della provincia di Savona e Imperiese).

Situazione. Un rapido passaggio perturbato, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, interesserà la regione a partire dalle prime ore della notte di domani 27

Novembre. Le piogge insisteranno su un territorio saturo e la risposta idrologica agli scrosci più intensi sarà particolarmente rapida, con possibili allagamenti localizzati

ad opera dei piccoli rivi e per l’insufficiente capacità di smaltimento delle reti fognarie. Possibili criticità localizzate sui bacini medi e significativi innalzamenti dei livelli nei

corsi d’acqua principali.