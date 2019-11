Nominato il direttore di Ansfisa, le super agenzia che dovrebbe controllare i viadotti

Roma. E’ Fabio Croccolo, dirigente del Mit, ingegnere, il direttore dell’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali), indicato al presidente del Consiglio dalla ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.

L’agenzia per la sicurezza stradale e ferroviaria Ansfisa, che secondo le promesse di Toninelli avrebbe dovuto avere sede a Genova con quasi 600 dipendenti, oggi è composta da 61 unità e deve essere potenziata: per questo il Mit ha chiesto la possibilità di implementare personale sin da ora con contratti a tempo determinato, nelle more del concorso di 500 ingegneri e tecnici previsto dalla legge.

L’obiettivo è di arrivare a una struttura da 100-150 persone, operativa nelle prossime settimane. Ovviamente, si spiega ancora al Mit, si provvederà anche ad attivare le procedure della mobilità nella pubblica amministrazione, precisando che comunque “Ansfisa è già operativa, svolge i sui compiti e lavora regolarmente“.

Oltre a potenziarne la struttura, spiega il Mit si è intervenuti sul perimetro delle competenze di controllo, che sono state regolamentate con un emendamento che entrerà in vigore con la pubblicazione del Decreto Ministeri, decreto già approvato in via definitiva.