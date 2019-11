Niente sciopero dei treni in Liguria, qualche disagio per scuola e sanità

Genova. Niente sciopero dei treni oggi in Liguria. A comunicarlo è l’assessore ligure Gianni Berrino a proposito dell’agitazione del personale del gruppo Fs indetto dall’Usb.

Annullando lo sciopero in Piemonte ed essendo escluso dall’agitazione il personale di Trenitalia della Liguria, secondo fonti bene informate, i disagi dovrebbero ridotti in quanto la maggior parte dei treni programmati sarà in circolazione. Trenitalia garantirà in ogni caso i treni nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00) previsti dalla commissione di garanzia e pubblicati sul sito.

Per il resto, nonostante l’adesione sia di solito bassa per queste sigle, in Liguria sono parzialmente a rischio scuola, sanità e altri servizi pubblici.