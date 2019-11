Genova. Magari avrà disturbato i più dormiglioni, sicuramente ha allertato o incuriosito tutti gli altri, l’elicottero che per alcune ore, in questo sabato mattina, ha sorvolato la zona di palazzo Del Principe, del centro storico, della stazione marittima e del porto antico.

Bastava aguzzare la vista un po’ di più, o far funzionare gli zoom dei cellulari, per notare che montata sulla parte anteriore del velivolo c’era una telecamera professionale. Non a caso.

Foto 2 di 2



Chi ci gironzolava sopra la testa era niente poco di meno che Alberto Angela, insieme al suo staff di produzione. Il figlio d’arte della divulgazione scientifica in tv, considerato un sex symbol da molte spettatrici e spettatori, è a Genova da qualche giorno per girare e preparare una puntata del suo programma Le Meraviglie tutta dedicata alla Superba.

La nuova stagione del programma andrà in onda all’inizio del 2020. Chissà se Genova risulterà telegenica come sempre? Intanto, l’Albertone nazionale, ha avuto la chance di sfruttare uno dei pochi giorni di sole di questo periodo autunnale. Che porti fortuna?