Niente acqua potabile a Sestri Ponente, Iren: “Ripristino previsto in serata”

Genova. Numerose abitazioni a Sestri Ponente sono senz’acqua da sabato sera a causa della rottura di un tubo in via Sparta. Il ripristino del guasto, secondo quanto comunicato da Iren, è previsto per la serata.

Le strade interessate sono via Sparta, via Sant’Elia, salita Campasso di San Nicola, via Borzoli (parte bassa lato via Sestri) e zone limitrofe. In via Borzoli, davanti alla chiesa di San Nicola, è stata posizionata un’autobotte per rifornire i cittadini di acqua potabile. Sul posto si è recato in sopralluogo il vicepresidente del municipio Ponente, Massimo Romeo (che è l’autore della foto).

Risolto, invece, il guasto in via Sery, sempre a Sestri Ponente: in quella zona l’acqua è tornata già a fine mattinata.