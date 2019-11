Genova. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni (e quelle probabili dei prossimi) hanno avuto almeno un effetto positivo sia per gli appassionati di sci sia per l’economia legata al settore. In queste ore si susseguono le notizie di aperture di stagione anticipate per quelle che sono considerate, in un certo senso, le “montagne dei genovesi”, ovvero quelle Alpi Marittime che da tempo sono meta di vacanze di molti residenti a Genova. E quindi facciamo il punto.

Prato Nevoso. Apertura venerdì 22 novembre. Grazie alle nevicate di circa 70 centimetri e alle basse temperature, ideali per l’innevamento programmato, saranno aperti alcuni impianti. Per sapere quali bisognerà attendere l’ultimo minuto, ma quello che si sa è che la stagione non avrà interruzioni. Gli impianti saranno aperti dalle 8e30 alle 17. Sulla pagina Facebook di Prato Nevoso Ski si possono trovare alcune offerte, da parte di varie società, per l’acquisto a prezzo vantaggioso di skipass giornaliero e notte in hotel (1 notte + 1 skipass a partire da 55 euro).

Artesina. Con oltre un metro di neve caduta negli ultimi giorni, la stagione sciistica apre anche qui venerdì prossimo 22 novembre e rimarrà aperta tutti i giorni a seguire. Saranno da subito aperti i seguenti impianti: Tappeto Costabella, Seggiovia Colletto, Seggiovia Castellino e doppio Ski-lift Turra con quasi la totalità delle piste. Il prezzo dello skipass sarà di euro 25. La novità più importante della nuova stagione è senza dubbio il completo rifacimento della pista Selletta che dalla Turra scende ad Artesina 1300 con parti completamente nuove.

Entracque. Già iniziata, domenica 17 novembre, battendo tutti sul tempo la stagione della pista da fondo di Entracque. A disposizione 30 chilometri di percorso su 5 anelli indicati per vari livelli di esperienza. Grazie alla dama bianca battuta in tempo anche l’amatissima Sartaria, così come l’area bob per i più piccoli. Anche il centro sportivo è aperto, con i relativi servizi operativi.

Limone Piemonte. A Limone, uno dei comprensori maggiori della zona, gli impianti della Riserva Bianca saranno aperti invece da venerdì 29 novembre, giorno in cui si potrà sciare con uno skipass speciale al prezzo di 15 euro.

Anche se è nevicato anche in Liguria non sarà ancora possibile aprire gli impianti in Val D’Aveto. Ma in attesa dell’apertura della stagione anche lì, potete “farvi un giro” sulla pagina Facebook di Impianti Val D’Aveto e ammirare lo spettacolo della neve.