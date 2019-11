Genova. Dopo Sant’Ilario anche le altre strade di Nervi vedranno circolare i bus elettrici. Da oggi, 11 novembre, i nuovi mezzi Amt sono entrati in servizio anche sulla linea 517 che collega via Oberdan a Capolungo passando per via del Commercio e il cimitero. Per il passaggio totale al “green” bisognerà attendere le prossime settimane con l’arrivo dei restanti nuovi mezzi.

I bus elettrici sono già attivi anche sul percorso del 516 e del 518, la linea interna all’ospedale San Martino. Riconoscibili dalla livrea bianca e rossa, sono mezzi Rampini, modello Alè EL E80, lunghi 7,8 metri, con 45 posti totali di cui 10 a sedere.

Sono dotati di pianale ribassato, pedana per l’accesso delle persone in carrozzella, porta centrale scorrevole, impianto di climatizzazione e telecamere per la videosorveglianza a bordo. I veicoli sono completamenti elettrici ed hanno batterie a bordo per un totale di 180 kW/h con sistema di ricarica notturna in rimessa (over night charging).