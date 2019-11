Nati per leggere, il Galliera nel 2020 donerà 1000 libri alle neomamme

Genova. Domani, giovedì 21 novembre, alle ore 12.00, presso Neonatologia (Pad. A 3° piano), verrà presentato il progetto “Nati al Galliera per leggere”, un’iniziativa che mira a promuovere la lettura precoce come ulteriore elemento di promozione alla salute dei bambini e delle famiglie. Il progetto prevede inoltre interventi informativi in gravidanza in occasione dei corsi preparto, e la donazione di 1000 libri ai nuovi nati nel 2020.

Il Galliera, già “Ospedale Amico dei Bambini per l’allattamento materno” (Unicef), è l’unico in Liguria ad aderire a tale programma.

Saranno presenti alla conferenza stampa il Vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, il direttore generale del Galliera Adriano Lagostena, il direttore S.C. Neonatologia del Galliera Massimo Mazzella, la referente regionale NpL/AIB Donatella Curletto e il referente regionale NpL/ACP e pediatra Giuseppe Ghinelli, oltre ad alcune neomamme.