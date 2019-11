Mezzo metro di neve, nel parco del Beigua e in Val d’Aveto scenari da Lapponia

Genova. Nelle prossime ore è previsto un rialzo delle temperature quindi quel candore che ha ammantato le colline e le montagne di parte dell’entroterra ligure è destinato a dissolversi, ma per ora c’è chi si gode (o chi battaglia con) la neve caduta copiosa, soprattutto per essere la metà novembre, tra l’interno del savonese, il genovesato e la Val d’Aveto.

Le precipitazioni nevose in quota sono state registrate dal tardo pomeriggio di ieri: 50 centimetri Monte Settepani (1375 metri sul livello del mare), 40 centimetri a Urbe-Vara Superiore (810 metri di altitudine). Ma l’impatto visivo delle nevicate è persino più ampio. In Val d’Aveto in alcuni punti il manto nevoso ha superato il metro.

Secondo Arpal ancora per qualche ora la convergenza fra la tramontana sul ponente e lo scirocco sul centro levante manterrà piogge diffuse sul centro regionale con possibilità di temporali fino a forti. Con l’avanzare della giornata salirà lo zero termico, determinando la fine delle nevicate alle quote più basse.

Domani, mercoledì, una tregua nelle precipitazioni con possibili schiarite, prima di un nuovo peggioramento a partire da giovedì.