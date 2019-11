Genova. Una nuova perturbazione si avvicina alla nostra regione: darà effetti soprattutto nella giornata di domani, domenica, e nella mattinata di lunedì con piogge anche intense. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, sabato 30 novembre, mattinata nel complesso soleggiata su tutta la regione. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità da ovest, dapprima alta e sottile poi progressivamente più spessa in serata specie sull’Imperiese. Non si prevedono piogge. Venti deboli da nord al primo mattino in rotazione a sud-est nel pomeriggio con intensità fino a moderata. Mare molto mosso con moto ondoso in temporanea attenuazione. Temperature pressoché stazionarie, comprese sulla costa tra 7 e 17 gradi, nell’interno tra 0 e 13.

Domani, domenica 1 dicembre, tempo perturbato con piogge e rovesci anche intensi specie tra il Genovese, Tigullio orientale ed estremo Imperiese, piogge moderate altrove. Neve sopra i 1200-1400 metri con quota neve in rialzo fino a 1600 metri durante il giorno. Venti forti da nord a ponente e sul centro, moderati da sud-est a levante. Mare molto mosso, localmente agitato al largo. Temperature in calo nei valori massimi.

Lunedì 2 dicembre maltempo al mattino con piogge tra moderate e forti specie sul settore centrale. Attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio con cessazione delle piogge e comparsa di timide schiarite lato costa.