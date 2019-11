Genova. Correnti nord-occidentali interesseranno la nostra regione nei prossimi tre giorni proponendo condizioni di variabilità con belle schiarite e residue piogge sull’estremo levante nella mattinata di oggi. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 28 novembre, al mattino nubi intense tra il Tigullio orientale e lo Spezzino dove non si escludono brevi piovaschi specie nelle aree interne. Nubi sparse sul resto del levante fino al genovesato senza piogge, per il resto cielo sereno o velato. Nel pomeriggio ancora addensamenti sull’estremo levante, ma senza più precipitazioni, per il resto condizioni di cielo in prevalenza sereno. Venti tesi da ovest sul Golfo, con burrasche al largo e su Capo Corso. Lungo le coste ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Mare molto mosso. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento, comprese sulla costa tra 10 e 18 gradi, nell’interno tra 2 e 14.

Domani, venerdì 29 novembre, bel tempo su tutta la regione a parte nubi innocue a levante nell’arco della giornata. Venti forti da ovest al largo, tra deboli e moderati da sud sottocosta. Mare molto mosso, in calo dalla sera. Temperature pressoché stazionarie.

Sabato 30 novembre nubi sparse su tutta la regione, in intensificazione nell’arco della giornata senza piogge. Temperature stazionarie, ventilazione debole meridionale.