Genova. L’arrivo di rovesci e temporali a partire da questa sera è stato ampiamente annunciato, come le possibili nevicate oltre i 700-800 metri sui versanti padani centro-occidentali. Secondo il Limet, il Centro Meteo Ligure, in arrivo anche venti forti sul Golfo. Da stasera sarà in vigore l’allerta gialla per temporali, piogge diffuse e neve nell’entroterra.

Su tutta la regione cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Piogge sparse o rovesci al mattino in risalita dalla Riviera di Levante verso il centro della regione dove assumeranno anche intensità moderata. Neve su Val Trebbia e Aveto sopra i 1300-1400 metri. Nel pomeriggio attenuazione temporanea dei fenomeni sul settore centro-orientale della regione, visto che le piogge saranno in estensione a tutto il Ponente della regione e poi al centro fino al Tigullio tra la sera e la successiva notte. Rischio di temporali tra il genovese di Ponente e il savonese di Levante, nevicate sopra i 1200-1300 metri sulle Alpi Liguri, 700-800 metri su interno savonese fino alla valle dell’Orba; a levante quota neve in rialzo fino a 1700 metri.

I venti saranno moderati da Nord al mattino sul Centro e il Ponente, moderati da Sud Est a levante. Generale rotazione a Sud-Est e rinforzo fino a forti in serata specie sul settore orientale del golfo.

Mare da mosso a molto mosso, fino ad agitato al largo in serata specie a Est.

Temperature in lieve aumento le minime lungo le coste, massime in generale calo: sulla costa minima tra 8 e 11°C, la massima tra 10 e 15°C. Nell’interno minima tra 4 e 8°C, la massima tra 5 e 11°C.

Il maltempo proseguirà anche domani, con possibilità di rovinare anche il sabato.