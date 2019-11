Meteo, terminata allerta rossa su Genova e Savona, prorogata fino alle 15 su Valle Stura e Orba

Genova. Dopo le intense precipitazioni delle ultime 36 ore i fenomeni sono in lenta e graduale attenuazione anche se, nelle prossime ore, saranno ancora possibili rovesci. ARPAL ha, dunque, CONFERMATO L’ORARIO DI CONCLUSIONE DELL’ALLERTA ROSSA PER LE ZONE A, B e D . Questa la nuova scansione oraria dell’allerta:

CENTRO REGIONALE (zona B) Genova fino a Capo Noli : allerta GIALLA dalle 12 alle 18. PONENTE (zona A) allerta ROSSA per i bacini medi e grandi ARANCIONE per i bacini piccoli fino alle 15. Poi allerta GIALLA per tutti i bacini fino alle 18 di oggi, domenica 24 novembre

ENTROTERRA DI CENTRO PONENTE (zona D) : allerta ROSSA fino alle 15. Poi, per i bacini medi e grandi GIALLA fino alle 6 di domani, lunedì 25 novembre; per i bacini piccoli GIALLA fino alle 21 di oggi.

Precipitazioni tra moderate e forti hanno interessato, nelle ultime 24 ore, soprattutto il centro Ponente . Le cumulate (dati aggiornati alle 10), in molte località hanno superato i 200 millimetri e in alcuni casi i 300. Nella zona A (Ponente regionale) si segnalano i 263.8 millimetri al Colle del Melogno (Sv) e i 227.6 a Onzo Ponterotto (Sv). Nella zona B (centro Ponente) 390 millimetri a Ellera Foglietto (Sv), 368.2 a Stella Santa Giustina (Sv), 351.8 a Lavagnola (Sv), 350.2 ad Alpicella (Sv), 328 a Santuario di Savona; in questa zona, per la provincia di Genova, 218.4 millimetri a Sciarborasca.

Nei versanti padani di Ponente (zona D), 372.4 a Montenotte Inferiore (Sv), 358.4 a Urbe Vara Superiore(Sv), 347.2 a Piampaludo (Sv) mentre, in provincia di Genova, Prai (comune di Campo Ligure) ha raggiunto 204.8 millimetri. Nelle zone in cui si è già conclusa l’allerta da segnalare i 131.8 millimetri di Montoggio (Genova, zona E) e i 130.6 di Casale di Pignone (La Spezia, zona C).

Tra la serata di sabato e la scorsa notte le piogge, anche in ragione di uno stato di completa saturazione del terreno, hanno mantenuto i livelli dei corsi d’acqua intorno alle soglie di esondazione con problematiche nel savonese. Anche questa mattina le precipitazioni hanno rallentato la discesa dei livelli idrometrici sempre nel savonese. Da segnalare, inoltre, l’intensa mareggiata con moto ondoso andrà gradualmente diminuendo.

La situazione. Nelle prossime ore avremo una progressiva attenuazione dei fenomeni anche se, dalla serata, un ritorno di aria umida dalla Pianura Padana potrà provocare nuove precipitazioni specie sui versanti padani della regione, in particolare quelli di Ponente. Un miglioramento più deciso delle condizioni meteorologiche è atteso per la giornata di domani.

Ecco i fenomeni previsti per oggi, domani e dopodomani e contenuti nell’ AVVISO METEOROLOGICO emesso questa mattina:

OGGI, DOMENICA 24 NOVEMBRE: progressiva attenuazione delle precipitazioni. Il permanere di un flusso umido meridionale manterrà deboli piogge sparse che assumeranno carattere diffuso dal pomeriggio nelle zone interne della regione. Sulla zona D si prevedono cumulate anche significative. Possibili isolati e brevi rovesci sulle zone ABD fino al primo pomeriggio. Venti settentrionali in rinforzo in serata tra forti e di burrasca, anche rafficati. Mare molto mosso in lento calo.

DOMANI, LUNEDI’ 25 NOVEMBRE: nella notte deboli piogge a carattere diffuso nelle zone interne della regione; esaurimento in mattinata. Nelle prime ore della giornata venti settentrionali tra forti e di burrasca in attenuazione già nel corso della mattina. Mare localmente molto mosso a Ponente.

DOPODOMANI, MARTEDI’ 26 NOVEMBRE: possibili locali piovaschi in serata.