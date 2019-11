Genova. Aggiornato il bollettino meteo di Arpal, con nuovi termini orari per le tipologie di allerta: la rossa sul Tigullio termierà alle 21, anzichè alle 24, come precedentemente previsto, diventando arancione fino a mezzanotte, per poi scendere a gialla fino alle 8 di domattina, quando diventerà verde.

Su Genova alle 19, cesserà l’allerta gialla, diventando verde, in attesa dei nuovi scenari previsionali attesi per i prossimi giorni

Durante il pomeriggio, precipitazioni in progressiva diminuzione hanno continuato a interessare in particolare il Levante della regione, con intensità moderate e puntualmente fino a forti (37 mm/h a Statale).

I livelli idrici in testata nel bacino del Vara hanno visto transitare il picco di piena, che transiterà alla foce del Magra nelle prossime ore rimanendo all’interno degli argini. I livelli idrici continueranno la loro progressiva discesa durante la notte.

Non si escludono nel corso della sera/notte isolati rovesci o temporali che localmente potranno assumere intensità forte.

Registrate raffiche fino a 60 km/h da Sud-Ovest alla Spezia; oltre 102 km/h da Sud a Casoni di Suvero; raffiche di 77 km/h da Sud-Ovest a Ventimiglia; 85km/d da Sud-Ovest a Borzonasca. Mare in aumento fino ad agitato lungo tutte le coste e in nottata fino a molto agitato a Levante.