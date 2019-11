Genova. La mareggiata, seppur vigorosa, non ha creato particolari criticità, e dopo aver scaricato la sua energia al momento e in fase calante. Ma quella che è appena iniziata sarà una settimana “difficile”, e giovedì sono attesi nuovi eventi.

Questo l’aggiornamento delle condizioni meteo che arriva dalla conferenza stampa delle 18 di Protezione Civile, Regione Liguria, Arpal e Capitaneria di Porto di Genova, a termine di questa giornata segnata ancora da eventi atmosferici particolarmente importanti. Per quanto riguarda la mareggiata il picco d’onda si è fermato a 5 metri, con un intervallo di circa 10 secondi: onde potenti e lunghe che però sono rimaste “lontane” da quanto si è visto nell’ottobre dello scorso anno.

Come comunicato in precedenza sul settore C della nostra regione, cioè da Portofino a Lerici, alle 22 di questa sera fino alle 15 di domani, martedì 5 novembre, sarà in vigore l’allerta gialla per temporali: sono attese piogge locali anche forti, senza però l’intensità dei giorni scorsi. Quello che ovviamente preoccupa sono le condizioni del terreno, oramai allo stremo per quanto riguarda la capacità di assorbimento.

“Non si sono registrate particolari criticità – ha sottolineato il presidente di Regione Liguria Toti – ma il nostro livello di allerta è massimo. Questa mattina abbiamo compiuto dei sopralluoghi a Sestri Levante e a Borghetto Vara e i nostri tecnici sono in contatto continuo con il territorio. Abbiamo firmato proprio ora l’estensione dello stato di emergenza nei comuni colpiti e nei prossimi giorni proseguiremo le verifiche e il computo dei danni in Val di Vara e Val Petronio. Abbiamo invitato i sindaci a procedere nel modo più solerte possibile”.

Purtroppo però, passata questa allerta, dopo una breve tregua, tornerà la pioggia, anche con fenomeni robusti: secondo le previsioni Arpal si aspetta un evento la cui intensità è ancora da vagliare, per giovedì, tra la sera e il pomeriggio. Una perturbazione che dovrebbe colpire il levante ligure, ma con possibilità di estendersi fino al centro-ponente. Insomma, una settimana davvero “difficile”.