Genova. Il ciclone mediterraneo accompagnato da aria più fredda si porta a sud del Mar Ligure, condizionando il tempo sulla nostra regione. Inizio di settimana quindi instabile, anche se in parziale sottovento con maggiori effetti al largo, in un contesto ventoso e più freddo. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 11 novembre, al mattino cielo generalmente coperto con qualche debole pioggia intermittente disorganizzata. Nel corso della giornata temporali in mare aperto che tenderanno a risalire parzialmente verso nord, anche se i massimi effetti rimarranno al largo. Intensificazione quindi dei fenomeni con piogge anche moderate tra pomeriggio e sera, che potranno esser comunque intervallate da pause asciutte, più lunghe sull’Imperiese occidentale. Qualche rovescio più intenso sui rilievi che affacciano sui versanti padani. Quota neve in calo sino a circa 1200 metri a ponente, localmente più in basso su Alpi Liguri e Marittime, 1400 a levante. Attenzione ai venti, che soffieranno forti – sino a burrasca al largo, dove il mare sarà molto mosso – e da nord. Temperature in calo, comprese sulla costa tra 9 e 14 gradi, nell’interno tra zero e 11.

Domani, martedì 12 novembre, addensamenti mattutini sui rilievi e i versanti padani, con qualche precipitazioni residua. Altrove nubi sparse e qualche schiarita. In giornata variabilità, senza fenomeni. Verso sera incremento delle nubi a partire da levante, con qualche precipitazione non esclusa. Venti ancora tesi e forti settentrionali, mare stirato sotto costa, molto mosso o agitato al largo, temperature in lieve ripresa.

Mercoledì 13 novembre possibile rapida “ritornante” con precipitazioni sparse al più moderate in transito da levante sino al settore centrale nella prima parte di giornata. Miglioramento piuttosto rapido già a partire dalla mattina ad iniziare dal settore orientale con schiarite. Variabile e in parte soleggiato nel pomeriggio. Venti ancora da nord, con rinforzi in mare aperto. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.