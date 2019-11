Genova. Non si stabilizza la situazione meteorologica in Liguria nei prossimi giorni. Ancora impulsi perturbati atlantici e mediterranei manterranno elevato il rischio di precipitazioni seppure alternate a pause asciutte con anche un po’ di sole. Ecco dunque le previsioni elaborate da Limet

Sabato 16 novembre 2019. Tra la notte e il primo mattino passaggio di un impulso instabile sulla nostra regione con possibili rovesci occasionalmente accompagnati da qualche colpo di tuono specie sul settore centro-orientale. Non si escludono locali grandinate (grandine comunque di piccole dimensioni) sotto i groppi più intensi. Possibili nevicate nelle zone interne del Savonese sopra i 600-800 metri, 1200-1300 metri a levante e 1000 metri sulle Alpi Liguri. Non si escludono locali episodi di ‘grattarone’ o neve tonda sui versanti padani anche a quote inferiori. Nel corso della giornata tendenza a miglioramento con schiarite più ampie ed eventuali rovesci sempre più limitati e sporadici. Peggiora tra la sera e la notte sullo Spezzino con piogge. Venti: Moderati da sud a levante, da nord a ponente. Generale rotazione a nord e rinforzo in giornata specie nel tratto tra Savona e Genova. Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo. Temperature: Pressoché stazionarie. Costa: min 8/13°C, max: 10/15°C. Interno: min 1/7°C, max: 4/9°C

Domenica 17 novembre 2019. Tempo perturbato su tutta la regione con precipitazioni in transito da levante a ponente. Possibili rovesci intensi. Neve sopra i 700-800 metri a ponente, 1200-1300 metri e levante. Venti: Moderati o forti da nord al mattino in brusca rotazione a sud-ovest nel pomeriggio. Mari: Molto mosso o mosso al mattino, stirato sotto-costa; molto mosso ovunque nel pomeriggio. Temperature: In diminuzione

Tendenza per lunedì 18 novembre 2019. Molte nubi e rischio di locali rovesci alternati a timide occhiate di sole, temperature in ulteriore e lieve calo.