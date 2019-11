Genova. Molti l’avevano invocato e ora non se ne va più. L’autunno sta trascorrendo all’insegna del brutto tempo in Liguria, dove anche nei prossimi giorni non mancheranno pioggia, temporali e vento forte con temperature in ulteriore calo. Il nord Italia continua ad essere bersagliato da impulsi atlantici alimentati da aria sempre più fredda, in contrasto con un mare ancora piuttosto tiepido.

Una parentesi di bel tempo dovrebbe arrivare mercoledì, seguita da una nuova fase perturbata tra giovedì e venerdì. Ecco dunque le previsioni elaborate dal centro meteo Limet.

Domenica 10 novembre. Giornata spiccatamente variabile: al mattino ancora note di instabilità, con la possibilità di piovaschi e rovesci, anche a sfondo temporalesco, specie su savonese e genovese.

Fenomeni che andranno progressivamente spegnendosi nel corso del pomeriggio, prima di una nuova ripresa dell’instabilità in serata, questa volta diretta prevalentemente ai settori interni del savonese e dell’imperiese, con quota neve in graduale calo nel corso della notte successiva, fin localmente sotto i 1000 metri in val Bormida. Venti: Moderati/tesi da nord/nord-est al mattino. Rinforzeranno tra il pomeriggio e la sera tra Savona e Genova, con raffiche anche superiori a 60/70 km/h. Mari: Stirati o mossi sotto-costa, mossi a largo. Moto ondoso in aumento nel corso della giornata. In serata mari tra mossi e molto mossi sotto-costa, agitati a largo. Temperature: In calo, specie sui rilievi. Costa: min +6/+12°C, max: +13/+16°C. Interno: min +-0/+6°C, max: +6/+12°C

Lunedì 11 novembre. Forti venti settentrionali, in particolare su savonese e genovese occidentale. Mari molto mossi od agitati a largo. Cielo e Fenomeni: Nubi diffuse, più compatte sui versanti padani, dove saranno possibili brevi piovaschi o rovesci, nevosi attorno agli 800/1000 metri a ponente, 1400/1500 metri a levante. Venti: Tesi/forti da nord/nord-est. Mari: Stirati o mossi sotto-costa, molto mossi od agitati a largo. Temperature: In ulteriore diminuzione.

Martedì 12 novembre (tendenza). Correnti localmente molto forti dai quadranti settentrionali. Mari generalmente molto mossi. Cielo e Fenomeni: Ancora nubi diffuse sulla nostra regione. Qualche precipitazione sarà possibile, specie nelle aree interne. Venti forti di tramontana/grecale, molto forti tra Savona e Genova e sui crinali montuosi. Mari generalmente molto mossi.

Photo credits collaboratori rete Limet