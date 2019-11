Genova. Sulla Liguria finalmente bel tempo e temperature in risalita dopo alcuni giorni dal sapore decisamente invernale. Nel pomeriggio anche la tramontana mollerà la presa. Ma si tratta solo di una pausa temporanea prima di nuovo peggioramento del tempo previsto da giovedì a causa di un nuovo affondo perturbato proveniente dal nord Atlantico. Ecco le previsioni elaborate dal centro meteo Limet.

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE. Avvisi: al mattino ancora venti tesi da nord tra Genova e Savona, in particolare negli sbocchi vallivi. Cielo e Fenomeni: nelle primissime ore del mattino possibili ancora rovesci sullo Spezzino ma in veloce esaurimento. Nel resto della regione il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento più consistente sarà più probabile nelle valli interne di Genova e Tigullio in dissolvimento da metà mattinata. Nel corso del pomeriggio velature in transito sulla nostra regione. Venti: sostenuti da nord al mattino tra Genova e Savona, in particolare negli sbocchi vallivi. Calo del vento e rotazione dai quadranti meridionali dal pomeriggio. Mari: stirato sotto-costa, molto mosso a levante. Moto ondoso in calo dal pomeriggio. Temperature: minime stazionarie o in leggero calo. Massime in aumento. Costa: min 8/11°C, max: 13/19°C. Interno: min 2/6°C, max: 10/16°C

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE. Avvisi: dalla tarda serata venti forti dai quadranti meridionali con linea temporalesca in transito da ovest verso est. Cielo e Fenomeni: al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità con dal pomeriggio con primi possibili pivaschi. Dalla tarda serata linea temporalesca molto intensa in spostamento da ovest verso est. Possibili grandinate e nevicate da rovesciamento con quota neve in progressivo calo a ponente. Fiocchi fino a 500-600m nel settore padano di ponente. Venti: deboli e variabili, dalla sera rinforzi come da avviso. Mari: mosso al mattino, molto mosso o agitato in serata. Temperature: in calo nelle zone interne, specie sui rilievi appenninici; stazionarie altrove.

VENERDI’ 15 NOVEMBRE (tendenza). Cielo e Fenomeni: al mattino pioggia a Levante, migliora nel resto della regione. Dal pomeriggio nuove precipitazioni sul settore centro-occidentale, con quota neve sui 500-600m sul lato padano, più alta altrove