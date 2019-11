Genova. Sarà una giornata transitoria sul fronte meteo in Liguria. Attenzione al mattino per il libeccio ancora forte e il mare agitato sui bacini di Levante. Ma già da giovedì, a causa dell’avvicinarsi di un’altra perturbazione da nord-ovest, tornerà la pioggia. È quanto annunciano le previsioni elaborate dall’associazione Limet. Ecco dunque la situazione per oggi e i prossimi giorni.

OGGI, 6 NOVEMBRE. Miglioramento dal pomeriggio. Al mattino annuvolamenti più consistenti nelle aree interne dove non escludiamo ancora qualche rovescio al più moderato, mentre sulla costa compaiono già le prime schiarite soprattutto tra Imperia e Genova. Nel corso del pomeriggio le schiarite si faranno più ampie ed interesseranno gran parte della regione. In serata cieli tersi ovunque. Venti: forti da sud-ovest al mattino, mentre nel pomeriggio ruoteranno a nord ma saranno più moderati. Mari: Agitato al mattino sul centro-levante, molto mosso a ponente. Nel corso della giornata moto ondoso in calo anche se il mare resterà ancora molto mosso a levante. Temperature: stazionarie. Costa: min +12/+15°C, max: 17/+20°C. Interno: min +7/+11°C, max: +13/+18°C

DOMANI 7 NOVEMBRE. Sin dal mattino nuvolosità in aumento soprattutto sul centro-est della regione con possibili precipitazioni al più moderate. Nuvolosità meno compatta a ponente. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si faranno più insistenti tra Genovese e Tigullio. Venti: tornano tesi da sud-sudovest nel corso della giornata. Mari: molto mosso al mattino, agitato dal pomeriggio. Temperature: in calo

TENDENZA PER 8 NOVEMBRE: Venti forti da nord su Genova e Savona, da sud-est sul settore orientale. Molto nuvoloso o coperto con fenomeni attesi già dal mattino, a tratti anche temporaleschi.