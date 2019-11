Genova. Al momento lo scenario ipotizzato da giorni è confermato. Meglio approfittarne ancora oggi e domani per fare il bucato, perché domenica la situazione cambierà e il territorio ligure tornerà a soffrire. Ecco dunque le previsioni elaborate dal centro meteo Limet.

Venerdì 29 novembre 2019. Avvisi: Venti moderati o forti da ovest in mattinata al largo. Cielo e Fenomeni: Al primo mattino della nuvolosità interesserà l’entroterra del centro-levante e lo Spezzino, ma sarà in graduale dissolvimento con il passare delle ore; generalmente sereno altrove. Soleggiato su tutta la regione nel pomeriggio. Venti: Moderati o forti da ovest al largo, tra deboli e moderati da sud sotto-costa. Mari: Molto mosso a levante in graduale scaduta, mosso a ponente. Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime. Costa: min 8/12°C, max: 16/18°C. Interno: min -1/7°C, max: 11/14°C.