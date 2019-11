Genova. Fa ben sperare l’arcobaleno apparso stamattina dopo il nubifragio che ha fatto paura al Ponente e alla Valpolcevera. Sabato tornerà il sereno su gran parte della Liguria ma con vento forte da nord, domenica ancora pioggia ma senza fenomeni intensi. A farsi sentire sarà soprattutto il calo delle temperature nei prossimi giorni. Ecco le previsioni elaborate dal centro meteo Limet.

Venerdì 8 novembre. Nel corso del pomeriggio concentrazione dei fenomeni anche temporaleschi sull’estremo levante, altrove cielo nuvoloso o coperto con la possibilità di qualche rovescio sparso. In serata delle schiarite avanzeranno da ovest. Venti: Da deboli a moderati da nord al mattino da Genova verso ovest, dai quadranti meridionali altrove. Nel pomeriggio ventilazione in rinforzo da sud-ovest a levante. Mari: Da mosso a molto mosso in particolare sul centro-levante. Localmente agitato al largo in serata. Temperature: In generale diminuzione. Costa: min +9/+13°C, max: +14/+16°C. Interno: min +2/+8°C, max: +9/+14°C

Sabato 9 novembre. Venti moderati/forti da nord da metà giornata tra Genova e Capo Mele. Cielo e Fenomeni: Al mattino qualche precipitazione interesserà ancora il levante regionale, altrove cielo generalmente nuvoloso con schiarite sparse. Venti: Da debole a moderato/forte da nord tra Genova e Capo Mele. Debole o moderato altrove. Mari: Stirato sotto-costa e mosso al largo. Temperature: Stazionarie o in lieve calo.

Domenica 10 novembre. Venti forti da nord dalla sera. Cielo e Fenomeni: Generale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Dal pomeriggio precipitazioni distribuite su gran parte della regione, con anche le prime nevicate sui settori interni centro-occidentali oltre gli 800mt/1000mt. Temperature in calo. Vento forte da nord dalla sera.