Genova. Prosegue la fase di tempo perturbato sulla Liguria. Dopo la grandine e le nevicate a bassa quota che si sono spinte domenica sera fin sui versanti marittimi dell’Appennino sarà un’altra settimana all’insegna della pioggia. Una tregua, pur di breve durata, è prevista per mercoledì. Ecco le previsioni elaborate da Limet per i prossimi giorni.

Lunedì 18 novembre 2019. Avvisi: Piogge localmente intense sul settore centro-orientale in serata. Venti forti settentrionali nella seconda parte di giornata, in particolare su centro-ponente. Raffiche dalla serata sino a burrasca su zone esposte come valichi appenninici, sbocchi vallivi ed in mare aperto. Mare sino a localmente agitato al largo. Cielo e Fenomeni: Giornata che si aprirà con cielo molto nuvoloso e qualche precipitazione sul settore orienatle. A ponente minor rischio di pioggia. Tendenza a peggioramento verso il pomeriggio con precipitazioni sparse, a tratti intense verso sera su centro-levante. Quota neve sui 1000 metri a ponente, 1400 a levante. Venti: Da sud ovest. Ruotano in giornata dai quadranti settentrionali risultando tesi o forti con raffiche a burrasca, in particolare su centro-ponente, come da avviso. Mari: Mosso sotto costa. Molto mosso o agitato al largo dal pomeriggio. Temperature: Stazionarie. Costa: min +6/+9°C, max: +10/+14°C- Interno: min -1/+5°C, max: +3/+11°C

Martedì 19 novembre 2019. Cielo e Fenomeni: Ancora tempo perturbato nella prima parte di giornata. Tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni in giornata con tempo in parziale miglioramento nel pomeriggio. Evoluzione da confermare Venti: Ancora forti settentrionali. Mari: Generalmente mossi o molto mossi. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento.

Tendenza per mercoledì 20 novembre 2019. Cielo e Fenomeni: Possibile giornata di tregua con tante nubi e locali schiarite ma senza piogge.