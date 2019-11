Genova. Come era stato detto in coda alle ultime valutazioni della scorsa allerta, la settimana in corso potrebbe essere decisamente, e nuovamente, difficile per Genova e la Liguria.

Ad accendere l’allarme il nuovo fronte perturbativo in arrivo dall’Atlantico che ha fatto capolino sopra le nostre teste in questi minuti: il peggio, però, potrebbe arrivare nella notte tra giovedì e venerdì, quando sulla nostra regione si concentreranno forti e intense precipitazioni, la cui durata potrebbe essere anche persistente.

Allerta in vista? Probabile, come la stessa Arpal aveva paventato nei giorni scorsi. Fonti del Servizio Meteorologico dell’Aeronatica Militare parlano di possibile allerta arancione per temporali: al momento non è chiaro dove potrà colpire sul variegato territorio della nostra regione, ma sappiamo che, con buone probabilità, colpirà.

Allargando lo sguardo al contesto atlantico, infatti, nelle prossime ore la propaggine più meridionale del ciclone attivo nei pressi delle coste inglesi creerà un forte flusso da sud-ovest sul Mediterraneo centrale, aumentando la minaccia di gravi eventi meteorologici in Italia e nei Balcani occidentali. La condizione di grande quantità di relativa aria calda dell’area potrebbe scatenare fenomeni molto intensi, il cui fronte potrebbe variare su tutto l’arco tirrenico. Le condizioni potrebbero portare a raffiche molto forti di vento, ma in presenza di piogge persistenti di tipo non convettivo.

La grandinata che ha colpito alcuni quartieri di Genova nella tarda mattina, quindi, potrebbe essere il preludio di una situazione più critica per le prossime ore. Ma non sarà finita lì: secondo i modelli previsionali la pioggia continuerà a battere la nostra regione anche nel fine settimana.