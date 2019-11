Genova. Al mattino passaggio innocuo di velature sulla nostra regione, mentre nel corso della mattinata vi sarà un aumento graduale delle nubi basse sul settore centrale. Nel pomeriggio alternanza di nubi e schiarite, mentre in serata non si escludono locali piovaschi sul settore centro-orientale, tra il Genovese e lo Spezzino

Rimonta anticiclonica sul nord Italia di breve durata: infatti mercoledì è atteso il transito di un nuovo fronte che interesserà anche la nostra regione.

Foto 2 di 2



Venti: deboli settentrionali al mattino, si faranno più moderati nel pomeriggio e in rotazione dai quadranti meridionali. Mari: poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento nel corso della giornata. Mare molto mosso in serata.

Temperature: In calo

Costa: min +9/+13°C, max: +14/+17°C;

Interno: min +6/+10°C, max: +10/+16°C