Genova. Quella di ieri non è stata una tregua completamente asciutta, almeno su Genova, ma, guardando le previsioni per i prossimi giorni, è da considerarsi tale, visto che sulla Liguria è attesa nuova pioggia e non poca.

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino secondo il Limet, poi, nel pomeriggio, tornano le precipitazioni anche a carattere di rovescio sul settore Centro-Orientale. Dalla serata incremento della pioggia.

I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, i mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature stazionarie: sulla costa le minime tra 8 e 12° C, nell’interno tra 3 e 6° C. Le massime sulla costa tra 14 e 17° C, nell’interno tra 8 e 10° C.

La giornata di domani e quella di sabato saranno ancora peggiori, a giudicare dalle prime previsioni.