Medaglie liguri ai campionati italiani di Gran Fondo

Genova. Piazzamenti di rilievo per le società liguri anche ai campionati italiani di Gran Fondo ambientati a San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia Giulia, per le specialità del singolo e del 2 senza.

La finale del singolo Junior vede Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare) classificarsi al secondo posto (su 15 contendenti) con un ritardo di circa 18 secondi da Flora Chersi (Pullino).

Nel 2 senza Pesi Leggeri medaglia d’argento per Tommaso Rossi e Giacomo Costa.

Nel 4 di coppia Cadetti ben figura con il bronzo la barca ligure composta da Federico Gilioli (Elpis Genova), Lorenzo Reasso e Lorenzo Serafino (Canottieri Sampierdarenesi), e Christian Sella (LNI Sestri Ponente).

La praese Bianca Laura Pelloni, in forza al CC Saturnia, vince nel 2 senza leggero con Maria Elena Zerboni.