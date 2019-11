Mattarella in Prefettura: incontro con Toti e Bucci su emergenza Genova

Genova. E’ arrivato in Prefettura intorno alle 13,45 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel palazzo del Governo Mattarella incontrerà il governatore Giovanni Toti e il sindaco do Genova Marco Bucci che gli illustreranno la difficile situazione che sta vivendo la città in seguito alla situazione dei viadotto genovesi e ai danni causati dal maltempo a meno, difficoltà che si sommano al crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018.

Al termine dell’incontro, che dovrebbe durare una ventina di minuti, Mattarella pranzerà in Prefettura: alle 15 e trenta percorrerà in auto via Roma per raggiungere il teatro Carlo Felice dove parteciperà all’apertura dei lavori del 34esimo congresso nazionale dell’Anm. Mattarella dovrebbe lasciare Genova intorno alle 17 raggiungendo l’aeroporto in direzione Roma.