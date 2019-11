Mamme e bambini chiusi nell’ascensore del cinema per oltre un’ora. Il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Genova. Avventura a lieto fine per quindici persone rimaste bloccate ieri sera nell’ascensore interno di un cinema multisala del Porto Antico.

Il guasto ha tenuto bloccata la comitiva in uscita dalla proiezione di un film per oltre un’ora: solo l’intervento dei Vigili del Fuoco è riuscito a sbloccare la situazione, grazie allo sfondamento un muro di cartongesso, che ha consentito l’evacuazione in sicurezza.

Le persone protagoniste di questa brutta avventura avevano appena visto il film sulla Famiglia Addams, ma mai si sarebbero aspettati di vivere un “secondo tempo” di ansia del genere: per fortuna i pompieri hanno consentito, come di consueto, il lieto fine.