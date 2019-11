Maltempo, ora si aspetta la mareggiata. Attese onde fino a 4,5 metri d’altezza

Tigullio. Se la pioggia sembra essere in fase calante, salvo sorprese, si guarda già a domani, quando, ad allerta rossa terminata, l’attenzione si sposterà sul mare.

Il vento, infatti, già adesso è in crescita, e nelle prossime ore crescerà ulteriormente: la libecciata, come previsto, colpirà tutto il levante ligure, con un picco d’onda previsto anche a sfiorare i 5 metri.

Dimensioni non paragonabili a quanto successo l’anno scorso, a cui immediatamente la memoria va in questi momenti, ma comunque preoccupanti. Già le onde oggi hanno creato qualche apprensione per quanto riguarda lo scarico dei torrenti, ma i rapporti di forza questa notte potrebbero cambiare rapidamente.

“Per domani è attesa una pausa nelle precipitazioni – scrive Regione Liguria – ma proseguono e si intensificano i venti dai quadranti meridionali, di libeccio in particolare sull’estremo ponente con venti fino a burrasca e a levante con raffiche fino a burrasca. Ci aspettiamo una mareggiata con onde fino a 4,5 metri di altezza sul centro e l’estremo levante, l’intensità massima prevista per domani”.