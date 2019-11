Maltempo, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco di Genova per frane e alberi caduti

Genova. Sono una cinquantina gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco di Genova. Tutti legati alla fragilità del territorio a causa del persistente maltempo.

Nuove frane sono state segnalate nell’entroterra a Ne e Carasco, oltre a quella che genova24 ha documentato in diretta a Sori.

Molte anche le telefonate di richiesta per liberare le strade da alberi caduti.

Ancora in corso la messa in sicurezza di un abbaino a Sampierdarena in via Cristofoli. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per infiltrazioni dai soffitti in diversi appartamenti.