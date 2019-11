Genova. Un pezzo di muraglione è crollato in corso Aurelio Saffi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia.

È successo poco dopo le 20 all’altezza del civico 3, di fronte alla scalinata che conduce in via dei Pescatori. Sono coinvolti alcuni giardini privati e l’accesso a un garage dove sono caduti i calcinacci. Il distacco è avvenuto dai parcheggi dei civici 7 e 9 di via Vannucci, la strada che sale da corso Saffi a Carignano.

Non risultano persone ferite. Tra le probabili cause del crollo anche il maltempo di questi giorni che ha ‘gonfiato’ il terreno. Al momento non ci sarebbero problemi strutturali, tanto che è esclusa l’ipotesi di evacuare i residenti.