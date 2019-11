Maltempo, livelli idrometrici in salita: Bisagno verso la piena ordinaria

Genova. Il terreno non ce la fa più: le troppe ore consecutive di pioggia, sebbene non intense, stanno facendo crescere tutti i livelli idrometrici dei principali torrenti genovesi, in particolare nel bacino del Bisagno.

E se le cumulate non sono critiche, la diffusione e la persistenza della perturbazione potrebbe creare qualche criticità, soprattutto per i rivi minori. Ma non solo: stando ai misuratori di livello idrometri, il Bisagno in queste ultime ore ha preso 1,20 metri di “altezza”, arrivando a 2,28 metri in zona Firpo, a pochi centimetri dal primo livello di guardia considerato di “piena ordinaria” (2,5 m) a cui potrebbe arrivare nei prossimi minuti.

Tutto sotto controllo, al momento, con ancora oltre un metro e mezzo che ci separano dai livelli di allarme. I problemi potrebbero arrivare se, come probabile, le piogge continuassero, anche con media intensità per le prossime ore.

“La perturbazione sta lambendo la costa – ha sottolineato Federico Grasso di Arpal – e nella notte ha scaricato praticamente il grosso in mare. Ma nelle prossime ore bisogno monitorare l’andamento delle concentrazioni perché potrebbero portare ad alcune criticità”.

Prima delle 13 è previsto un nuovo aggiornamento di Arpal, che in questi minuti sta incrociando le informazioni da satellite e le previsioni modelliste con i dati al suolo, per capire quali potranno essere le criticità maggiori.