Maltempo a effetto ritardato, nella notte nuova frana sulle alture di Rapallo

Rapallo. Gli effetti del maltempo si fanno sentire anche a distanza di ore. Lo dimostra la frana che si è abbattuta stanotte in via Campodonico, nella zona di San Bartolomeo, lasciando isolate per ore alcune case.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al sindaco Carlo Bagnasco per liberare la strada dai detriti.

Disagi anche in Val Fontanabuona, dove un masso si è staccato dal versante e ha ostruito metà carreggiata, costringendo a istituire il senso unico alternato. Anche in questo sono intervenuti i pompieri per mettere in sicurezza l’area.