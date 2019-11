Genova. Sono 800 gli sfollati in tutta la Liguria, tra Genova, Savona e Imperia, con più di 50 frane attive al momento. E’ questa la conta dei danni aggiornata pochi minuti fa dalla protezione civile regionale, divulgata durante il punto stampa di mezzogiorno.

Numeri in continua variazione: gli interventi sono in corso, ma nuovi fronti si presentano con costanza su tutto il territorio. Su Genova si contano al momento 19 persone isolate e 54 sfollate, in attesa delle verifiche tecniche e igieniche che stabiliranno l’eventuale possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni. Il Comune di Genova ha comunque già predisposto eventuali sistemazioni in albergo.

Sul territorio comunale al momento sono stati attivati 30 interventi in somma urgenza, per intervenire sulle criticità più importanti, come in corso Perrone, in via Trasta, in via Adda, via del Comercio e via nuova di Crevari.

A livello di precipitazioni, mediamente su tutto il territorio della zona B, cioè Genova e Savona, sono caduti 180 ml in 36 ore, mentre nella zona C, Val Bormida, Valle Stura e Valle dell’Orba 260, vale a dire 260 litri per ogni metro quadrato di territorio.

Ad Urbe, nel savonese, si è registrato il picco, con oltre 550 ml caduti in 36 ore: nel solo ultimo mese caduti 1802 ml, mentre nel 2014 furono 1383, anche se colpirono concentrati la città di Genova.