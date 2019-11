Loggia dei Banchi, la sovrintendenza stoppa il progetto del museo a soppalchi

Genova. Lo avevamo scritto già in passato che probabilmente il progetto di realizzare una struttura soppalcata a quattro piani nella antica Loggia della Mercanzia di piazza Banchi non sarebbe, mai, mai andata in porto. Per lo meno non così come immaginata da una bozza di oscuro autore presentata qualche settimana fa dall’assessorato alla cultura ai consiglieri comunali in commissione.

Il Comune ha dato incarico a un gruppo di studi di architetti e professionisti, che hanno vinto un bando pubblico, di ideare il progetto di un “museo di Genova” da inserire nella cornice cinquecentesca (e sfrattare la mostra di memorabilia del cinema che lì si trova fuori tempo massimo). Nel frattempo però si è svolta una riunione tra Comune e Sovrintendenza.

Che ha prescritto all’amministrazione pubblica di non oscurare, con qualsiasi progetto, la struttura originaria della loggia. Che l’idea del multipiano sia già finita nel dimenticatoio anche la risposta scritta dell’assessore Barbara Grosso a un art.54 del consigliere Alessandro Terrile: “Il progetto non prevede strutture a più piani”. Ora si tratta di attendere per l’idea definitiva.