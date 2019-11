Lo spettacolo della danza di Mercurio sul sole, ecco come vedere la micro eclissi a Genova

Genova. Appuntamento lunedì con uno dei più rari avvenimenti astronomici: la micro-eclissi che Mercurio provocherà transitando contro il disco del Sole. E’ accaduto l’ultima volta 3 anni fa, il 9 maggio 2016, bisognerà attendere altri 13 anni perché accada di nuovo, nel 2032 e 13 sono le volte in cui questo fenomeno avviene nell’arco di un secolo.

Lo spettacolo è perciò da non perdere, ma richiederà strumenti adatti perché non è visibile a occhio nudo. Oltre al pianeta, che durante il transito sarà distante 101 milioni di chilometri, sarà possibile osservare gli strati più esterni dell’atmosfera del Sole, ossia la fotosfera e la cromosfera. “Mercurio sarà perfettamente allineato fra la Terra e il Sole”, ha detto l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. “Dalla Terra – ha aggiunto – si vedrà il pianeta passare, nell’arco di qualche ora, come un piccolo disco nero che scorre sullo sfondo del grande disco del Sole”.

A Genova l’osservatorio astronomico del Righi sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 13.30 e fino alle ore 15 con turni di visita in cupola di circa 30 minuti per assistere al fenomeno (condizioni meteo permettendo) dal telescopio principale che sarà munito di un apposito filtro schermante. Contemporaneamente, in aula didattica Planetario, animazioni sull’attività della nostra stella con turni ripetuti di circa 30 minuti.

Per le attività al Righi non è prevista la prenotazione: si invitano gli interessati a presentarsi con mezz’ora di anticipo rispetto all’attività prescelta. Per l’osservazione al telescopio il contributo richiesto è 3 euro per gli adulti e 2 euro per i bimbi fra i 4 e i 12 anni. Per ogni proiezione in Planetario il contributo richiesto è 5 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Osservare fino in fondo la danza di Mercurio sul disco del Sole sarà possibile solo dall’America centrale e meridionale. In Italia il transito sarà osservabile a partire dalle 13:35 di lunedì 11 novembre fino alle 18:04, quindi ancora per un po’ dopo il tramonto.