Genova. Finisce in parità, a Salerno, la gara della quinta giornata del campionato di Serie A1 fra i padroni di casa della Rari Nantes e l’Iren Genova Quinto. Partita rocambolesca, di fatto divisa in due parti: la prima dominata dal Salerno, capace con quattro reti di Cuccovillo di andare sul più 5 e mettere quindi una seria ipoteca sui primi 3 punti casalinghi della stagione.

Ma nella seconda parte i ruoli si invertono: è il Quinto a rimontare, gol dopo gol, sino a passare addirittura in vantaggio sul 9-8 costringendo questa volta i locali a inseguire. Nel finale solo un super Santini ha evitato la beffa per i padroni di casa, ma in giornata di spolvero è stato anche il biancorosso Pellegrini, capace fra le altre cose di neutralizzare un tiro di rigore.

Ad aprire le marcature, dopo 22″, è Giorgetti. I biancorossi restano in vantaggio per 4 minuti e 8, ovvero fin quando i locali non pareggiano con Cuccovillo. Gallozzi sigla la rete del sorpasso, poi Sanges colpisce in superiorità. Cuccovillo porta i locali sul più 3; accorcia Lindhout.

Nel secondo tempo Cuccovillo con una doppietta completa il poker personale, poi Fortunato spinge i campani sul 7-2. A 15″ da metà gara Mugnaini in superiorità interrompe l’astinenza dei genovesi.

Nei primi tre minuti della terza frazione Giorgetti colpisce due volte: 7 a 5. A 4′ esatti Bittarello porta l’Iren in scia. L’aggancio lo firma Giorgetti a 2’04” dall’ultima pausa. Il parziale ospite lo conclude Tomasic, che sigla il nuovo vantaggio locale.

Nel quarto tempo, dopo poco più di un minuto Lindhout va a segno in superiorità. Giorgetti riporta avanti i biancorossi, ma un rigore trasformato da Luongo a 2′ dalla sirena impedisce al Quinto di concretizzare il colpaccio.

“Siamo partiti male, c’è poco da dire – dice il tecnico Gabriele Luccianti -. Loro erano più brillanti, più concentrati, avevano più voglia, cattiveria. Noi invece sembravamo in giornata storta, alcuni dei miei ragazzi apparivano spaesati. Sono stati bravi a capitalizzare il più possibile in questa fase, poi siamo usciti anche noi, non solo li abbiamo ripresi ma li avevamo anche superati. In queste condizioni subire gol e quindi rimanere sconfitti sull’ultima loro palla a uomo in più sarebbe stata l’ennesima beffa di questo inizio di campionato. Credo che per quello che loro hanno fatto vedere nei primi due tempi e per come noi invece abbiamo giocato la seconda metà della gara il pareggio sia un risultato giusto. Ora pensiamo alla gara di mercoledì contro la Canottieri Napoli: tre punti che dobbiamo prenderci, senza scuse”.

Il tabellino:

Campolongo Hospital Salerno – Iren Genova Quinto 9-9

(Parziali: 4-2, 3-1, 1-4, 1-2)

Campolongo Hospital Salerno: Santini, M. Luongo 1, Gandini, Sanges 1, Scotti Galletta, Gallozzi 1, Tomasic 1, Cuccovillo 4, Elez, Parrilli, Fortunato 1, Pica, Taurisano. All. Citro.

Iren Genova Quinto: Pellegrini, L. Dellacasa, Fracas, Mugnaini 1, Giorgetti 5, Lindhout 2, Gavazzi, Guidi, Tabbiani, Bittarello 1, Gitto, Amelio, Valle. All. Luccianti.

Arbitri: Centineo e Fusco.

Note. Usciti per limite di falli Parrilli nel terzo tempo, Cuccovillo e Amelio nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Salerno 1 su 11 più 2 rigori di cui 1 realizzato, Quinto 4 su 17. Espulsi per proteste Gitto nel terzo tempo e Luongo nel quarto tempo.