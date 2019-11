Legambiente Liguria: al congresso di venerdì i risultati del rapporto Ecosistema urbano

Genova. L’ambientalismo scientifico, l’ecologia umana, la lotta all’illegalità, il coinvolgimento attivo dei cittadini, a partire dai giovani, la costruzione delle mobilitazioni per azionare le giuste leve del cambiamento, la riconversione ecologica dell’economia saranno al centro del percorso congressuale di Legambiente Liguria che si terrà a Genova ai Giardini Luzzati venerdì 8 (dalle 9 alle 13) e sabato 9 novembre (dalle 10 alle 16,30) e che anticipa il congresso nazionale di Legambiente, che si svolgerà a Napoli dal 22 al 24 novembre.

Domani, 8 novembre, alle 9 saranno presentati i risultati del progetto nazionale, svolto in Liguria, Volontari per Natura che ha promosso il volontariato con approccio scientifico sui temi della qualità dell’aria e dell’acqua, sulla biodiversità, l’illegalità ambientale e i beni culturali, favorendo la partecipazione alle campagne di monitoraggio ambientale.

Alle 10,30 verranno presentati i dati di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente, giunto alla ventiseiesima edizione, realizzato con il contributo scientifico di Ambiente Italia e la collaborazione editoriale de Il Sole 24 ore che analizza la qualità e le performance ambientali dei comuni capoluogo.

Santo Grammatico, presidente ligure dell’associazione ambientalista, presenterà i numeri riferiti alla Liguria insieme a Mirko Laurenti, curatore dello rapporto.

“I capoluoghi liguri hanno difficoltà a migliorare la qualità dell’ambiente – dichiara Grammatico – le azioni per garantire una maggiore vivibilità sono troppo timide a causa di una carente visione che non mette al centro dell’agenda politica le tematiche ambientali e la salute dei cittadini. Il cambiamento climatico dovrebbe velocizzare scelte incisive, verso la rigenerazione urbana, ma in realtà l’analisi dei dati che abbiamo effettuato valutando gli ultimi sei anni, a partire dai dati registrati nel 2013, è impietosa e segnala ulteriori arretramenti”.

Sabato 9 novembre la mattinata sarà dedicata al confronto e al dibattito: dalle 9,30 ci si potrà iscrivere per partecipare alle quattro “piazze tematiche” dedicate a “Economia circolare”, “Ecocittà”, “Educazione ambientale”, “Aree tutelate”. Seguirà dalle 14,30 il dibattito in plenaria e alle 16 il direttore di Legambiente Liguria, Federico Borromeo, terrà l’intervento conclusivo.

Il congresso proseguirà con la votazione dei documenti congressuali regionale e nazionale e alle 17 con la convocazione dell’assemblea regionale dei soci per eleggere cariche sociali con le votazioni dei delegati al congresso nazionale.

Il congresso è aperto alla cittadinanza e l’ingresso è libero.