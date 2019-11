L’economia circolare del mare approda a Genova: il 14 novembre forum a palazzo Tursi

Genova. Si svolgerà a Genova giovedì 14 novembre il convegno Re-Think Circular Ocean Forum, interamente dedicato all’Economia Circolare declinata all’ambiente marino, un evento gratuito e aperto a tutti. Tra i temi affrontati i trend emergenti che trasformeranno il mare nell’energia del futuro, nuovi materiali che fanno leva sulla bioeconomia, barche circolari che sono movimentate da fonti rinnovabili, ed infine materiali di scarto che trovano forme ingegnose per essere riutilizzati.

L’evento è patrocinato dal Comune di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Confindustria Genova e il Distretto Tecnologico Cluster Spring.

L’evento si articolerà in diverse aree di interesse, dall’energia dal mare, con i trend emergenti in ambito energetico che trasformano il mare in una delle fonti più interessanti per l’energia del futuro, alla bioeconomia e materiali, con i progetti in corso e possibili trend di sviluppo sulla pesca, sul riutilizzo degli scarti da quest’ultima e sui biomateriali. Verranno inoltre presentati esempi di barche circolari, ovvero composte da materiali circolari, e che sono movimentate da fonti rinnovabili, e ulteriori casi di materiali riutilizzati: materiali di scarto, principalmente di origine sintetica, ma anche organica, da riutilizzare per creare nuovi prodotti.

“La nostra Regione può offrire considerevoli risorse allo sviluppo della tecnologia e dell’economia del mare. Auspichiamo di poter lanciare entro la fine dell’anno un fondo di investimento dedicato in via esclusiva alla filiera della Blue Economy, che potrà supportare tutte le iniziative di crescita, dalle Startup alle aziende che vogliano approcciarsi all’AIM, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI.” – Commenta Giancarlo Vinacci, vicepresidente di Forum Economia Innovazione e Senior Advisor per lo Sviluppo Economico del Comune di Genova. E aggiunge: “ll tema della sostenibilità e della circolarità dell’economia è centrale: vogliamo che il mare sia un alleato della nostra economia”.

Fra gli ospiti della giornata – che si svolgerà dalle 9.00 alle 17.00 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi – saranno presenti importanti esponenti del mondo della ricerca, dell’impresa e dell’innovazione. Tra questi, Ezio Palmisani, Amministratore Delegato di Duferco Engineering, Fabio Fugazzotto, Head of Marine Innovation di Enel Green Power, Maria Francesca Silva (Great Campus Parco Scientifico Tecnologico di Genova), Giovanni Perotto (IIT), Adriana Del Borghi, Delegata del Rettore dell’Università di Genova alla Sostenibilità Ambientale.

“Re-think è un nuovo format di eventi che è stato progettato per stimolare un pensiero critico nei confronti di alcuni elementi dell’attuale sistema economico ed industriale – spiega Francesco Castellano, fondatore di Tondo, promotore dell’iniziativa – e di come sia possibile migliorarlo seguendo i possibili percorsi evolutivi dell’Economia Circolare, in modo da favorire anche la nascita e lo sviluppo di attività innovative ed imprenditoriali in quest’ambito”.

L’evento Re-Think Circular Ocean Forum è organizzato dall’associazione Tondo, in collaborazione con Forum Economia Innovazione, incubatore di politiche pubbliche.