Le ‘Sardine’ arrivano anche a Genova. La protesta anti-Salvini a De Ferrari

Genova. Dopo l’episodio di Bologna, un “movimento” di sardine è stato organizzato anche a Genova, dove l’appuntamento per la protesta è previsto per giovedì 28 novembre, dalle 18 alle 22.

Al momento sulla pagina facebook dell’evento non compaiono molte informazioni: “Nessun insulto, nessun simbolo, nessun partito. Portatevi dietro un Pescione di carta da sventolare. Nessuna protesta. Dobbiamo solo essere in tanti”, e quanto si legge tra le informazioni della pagina.

Tra gli organizzatori compaiono Roberto Revelli, di Lanza del Vasto Area Migranti, e Alessandra Milanese. L’idea segue quanto successo a Bologna, dove circa 15 mila persone si sono radunate in piazza, per una protesta informale rispetto alla campagna elettorale del leader della Lega, Matteo Salvini, in vista delle regionali di gennaio.