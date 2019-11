Le “Creazioni al Fresco” invadono la Fiumara. La rassegna dei laboratori di Amiu

Genova. Giornata all’insegna dei Laboratori di Amiu domani alla Fiumara. Dalle 10 alle 18, sono in programma diverse attività in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Sc’Art!”, realtà che gestisce dal 2013 il progetto “Creazioni al Fresco/Rici-Bag”: laboratori creativi rivolti alle donne detenute presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo, a donne in misura alternativa alla detenzione e a donne ex detenute.

Le “Creazioni al Fresco” confezionano borse, accessori e complementi d’arredo utilizzando gli striscioni pubblicitari dismessi e la tela degli ombrelli rotti.

Il laboratorio di Amiu si inserisce nell’ultimo fine settimana de “La differenziata ti premia”, il concorso che ad oggi ha permesso a più di 15 mila persone di vincere 1.300 gift card, rispondendo ad un quiz sulla raccolta diffenziata.