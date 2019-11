Genova. La forte mareggiata che ha colpito le nostre coste in queste ore, ha creato qualche problema nel levante genovese, “aggredendo” il litorale e le spiagge.

Tra il luoghi più colpiti la passeggiata di Lavagna, dove le onde hanno letteralmente sconquassato l’arredo urbano, travolgendo le panchine, e disseminando la aiuole di detriti e pietrisco.

E, prima che la conta dei danni stabilisca il prezzo di questo episodio, non sono in pochi a lamentare una gestione del sito non lungimirante: sulla pagina facebook del gruppo “Lavagna non solo mugugno” alcuni suggeriscono, di pensare ad un arredo mobile da smontare e mettere in salvo durante la stagione delle mareggiate.

(Foto Mauro Pirno)