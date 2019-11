L’Anpi Casassa schianta (3-1) il Multedo e va in fuga

Genova. L’Anpi Casassa vince (3-1) lo scontro al vertice co il Multedo e porta a quattro punti il vantaggio in classifica. Sono di Branca, Mincolelli e Torromimo le reti del successo dei “partigiani”, mentr il team di Bazzigalupi riesce soltanto ad accorciare le distanze con Harusha.

Prima sconfitta stagionale del Cà de Rissi, superato (1-0, Lamonica) dalla Superba, che raggiunge in terza posizione (ex equo con Cella e Voltrese) il team di mister Gullo.

La Cella, in dieci uomini dal 55°, a causa dell’espulsione di Garaventa, vince (2-0) in casa dell’Olimpic, grazie all’autogoal di Frulli e alla rete di Citro, mentre la Voltrese sembra aver trovato il passo giusto per lottare per il primato. La compagine di mister Ragni vince (2-1) in casa del San Desiderio, mettendo in evidenza Arcidiacono e Fasciolo, autori dei goal vincenti, mentre al SanDe non è bastata l’ennesima prodezza del bomber Veroni.

Torna al successo il San Quirico che s’impone (3-1) nel derby valpolceverasco con il Mignanego. Drago, Carrubba e Jassey mettono la firma sul terzo successo in campionato di Bruzzese e compagni. La rete Lipardi non evita al team del ds Pedemonte la quarta sconfitta in sette gare disputate.

Dieci, su rigore, regala il successo al Mura Angeli nei confronti della Cogornese, penultima in graduatoria con tre punti all’attivo.

Boccata di ossigeno per il Torriglia, che si sbarazza (2-0, Costantino e Verduci) di A Ciassetta.

Sesto pareggio del Bargagli, che in vantaggio di un goal (siglato da Gesi), si fa raggiungere, a tre minuti dal termine, dal Sori ( rete di Casabianca).