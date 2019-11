Lagaccio, crolla muraglione dopo il temporale: strada bloccata

Genova. Un muraglione in pietra è franato nella notte, a causa delle forti precipitazioni, in via Cinque Santi, una “creuza” in parte pedonale nel quartiere del Lagaccio.

Il muro ha ceduto quando per fortuna non stava passando nessuno, quindi non ci sono stati feriti, ma al momento i residenti di alcune palazzine sono costretti a una strada alternativa lungo via Napoli e via Ventotene per raggiungere la propria abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per transennare la strada e impedire quanto meno il passaggio. Un sopralluogo dei tecnici di Comune e municipio misurerà l’entità del danno.

(foto di Enrico Campantico)