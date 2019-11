Prosegue in maniera molto promettente il campionato delle Campomorone Ladies in Serie C femminile. Assimilato il ko con il Real Meda, comunque di misura, le ragazze di mister Pampolini hanno avuto una reazione di grande carattere nelle due uscite successive. Travolto il Torino con Bargi di nuovo in grande spolvero e Bettalli in giornata di grazia, è arrivata anche una vittoria netta ad Alessandria contro le grigie che vale il terzo posto in coabitazione proprio con il Real Meda che quindi precede le biancoblù in virtù dello scontro diretto.

Prende il largo la Bargi nella classifica cannonieri che firma tre reti salendo così a ben 11 totali in appena 5 partite. Gloria anche per Noelia De Luca, nuovo arrivo dal Genoa. Insomma uno 0-4 che fa seguito al 6-2 contro il Torino e fa ben sperare per il proseguo della stagione. D’altronde solo la capolista Como ha un attacco più prolifico, ma di poco, delle genovesi: 28 reti contro le 26 delle liguri che sono attese ora dalla gara contro la Voluntas Osio. Le bergamasche sono ferme a 4 punti in classifica, ma hanno sempre dato filo da torcere alle avversarie senza mai subire goleade clamorose.