Laboratori, giochi, tour e arte il 9 novembre per l’evento “Tutti a Prè”

Genova. “Tutti a Prè” è il nome del primo evento pubblico organizzato dalla rete cittadina Open Vicoli. Una festa nel cuore di Genova: laboratori, letture, giochi a misura di bambino ma non solo, tour storico-culturali, esposizioni artistiche e particolari sonorizzazioni ambientali, che trasformeranno Prè in una galleria a cielo aperto.

Il 9 novembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 una grande festa animerà il Sestiere di Prè: si chiama “Tutti a Prè” ed è uno dei quattro progetti emersi dai tavoli di co-progettazione creati all’interno di Open Vicoli, progetto vincitore del Bando Open Community della Compagnia di San Paolo, dedicato alle reti di comunità e alla partecipazione culturale.

Tutti a Prè è il primo dei tre eventi che saranno realizzati nelle aree di interesse di Open Vicoli (Prè, Maddalena e via del Campo), ed è stato realizzato in collaborazione con i servizi educativi e abilitando membri delle comunità come mediatori e narratori del patrimonio culturale diffuso nel quartiere e co-creando con loro itinerari di scoperta del territorio. L’obiettivo è quello di vivere i quartieri come luoghi aperti, capaci di integrare e che sanno lavorare in rete con tutto il territorio.