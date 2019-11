La storia di Maurizio e Iris, quando per far scoccare l’amore serve “l’aiutino”

Buongiorno Maurizio e Iris, potete raccontarci come vi siete incontrati e innamorati grazie a Obiettivo Incontro?

Maurizio: sono divorziato da qualche anno e desideravo davvero tanto trovare una persona gentile e sincera con la quale instaurare una nuova relazione, ma purtroppo alla mia età (56 anni) fare nuove conoscenze non è sempre facile.

Faccio un lavoro impegnativo, sono un architetto e viaggio spesso tra cantieri in tutta Italia, il tempo libero è poco e solitamente lo passo con i miei figli, proprio loro mi hanno consigliato di affidarmi a qualcuno nella ricerca di una compagna.

Ho provato con alcuni siti online ma non ho trovato la serietà che cercavo, mi sono imbattuto poi nel sito di O.I. che mi ha incuriosito, i video del fondatore, il Dottor Benedetto Crivillaro, mi hanno convinto, da 28 anni svolge questo mestiere con passione e professionalità e supervisiona direttamente ogni sede.

Allora ho telefonato alla sede di Genova, dove vivo, le ragazze, molto gentili già dalla prima telefonata, mi hanno spiegato come funziona il servizio di ricerca partner e mi hanno invitato nel loro ufficio in Via Domenico Fiasella, 4 per una chiacchierata conoscitiva, gratuita e senza impegno.

Sono andato già l’indomani ma ero ancora un pò scettico, l’accoglienza è stata davvero gradevole, dopo poche parole mi sono sentito subito a mio agio, T. e C. sono due persone empatiche e molto professionali, dopo aver spiegato loro la mia situazione mi hanno chiesto alcune cose su di me, sulle mie passioni, sul mio carattere e soprattutto su quello che cercavo, che tipo di relazione e di persona avrei voluto avere accanto nel mio futuro.

Mi hanno spiegato che usano un metodo basato sul creare contatti tra persone che abbiano un profilo compatibile tra di loro e che rispecchiano i requisiti richiesti da ogni singolo aderente.

Ho deciso di investire un anno della mia vita in questa ricerca e oggi posso dire che è stato il mio migliore investimento.

Dopo alcuni contatti con signore serie e motivate, ma con le quali non sono nati i presupposti per una relazione, ho finalmente incontrato Iris e da quel momento la mia vita è cambiata.

Iris: per me è stato più o meno uguale, ho conosciuto prima di Maurizio alcuni Signori, galanti e simpatici, ma senza che nascesse alcun interesse.

In un primo momento mi sono un po’ avvilita, non volevo accontentarmi, ho 52 anni, un matrimonio alle spalle e due figli grandi, so bene quello che voglio. Cercavo la chimica che scatta tra due persone quando davvero c’è compatibilità, sotto consiglio di T. e C., che sono sempre disponibili e gentili, non mi sono lasciata abbattere, e ho proseguito con gli incontri.

Poi ho incontrato M. e ho capito che avevano ragione: per ognuno c’è qualcuno!

Io e M. ci siamo da subito trovati bene, abbiamo molti interessi in comune e, anche se non abitiamo vicinissimo, la voglia di vedersi e stare insieme ha prevalso da subito.

Consigliereste O.I. a conoscenti e amici?

Iris: certamente, io l’ho già fatto, ho un’amica che è in ricerca da qualche mese ed è molto soddisfatta, anche se per ora non ha trovato l’uomo per lei è convinta che riuscirà in questa impresa all’apparenza così difficile.

Maurizio: come potrei non consigliarlo? Grazie a loro ho incontrato l’Amore della mia vita. Se una persona e realmente motivata ad instaurare una relazione seria direi che questo è il canale perfetto.

